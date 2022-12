Blaulicht Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Unfall beim Ausliefern: Paketzusteller-Fahrzeuge demoliert Von dpa | 01.12.2022, 08:09 Uhr

Zwei Paketzusteller haben es an der Mecklenburgischen Seenplatte besonders eilig gehabt - und sind dabei verunglückt. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, stießen die Transporter der beiden am Mittwochabend in Ritzerow bei Stavenhagen auf der Bundesstraße 104 zusammen. Dabei wurden beide Lieferfahrzeuge so schwer beschädigt, dass sie geborgen werden mussten. Nach ersten Untersuchungen hatte ein 37-jähriger Transporterfahrer angehalten und ein Paket abgegeben, dann wollte er wenden.