ARCHIV - Ein Traktor bei einer Pulling-Veranstaltung. Foto: picture alliance/dpa/Archivbild FOTO: Ingo Wagner Lalendorf Unfall beim Trecker-Treck in Lalendorf: Zuschauerin verletzt Von dpa | 11.06.2022, 18:43 Uhr

Beim Trecker-Treck in Lalendorf (Landkreis Rostock) ist eine Zuschauerin bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, verlor ein 37-Jähriger beim sogenannten Traktorpulling, bei dem ein mit Gewichten beladener Wagen mit einem Traktor möglichst weit geschleppt werden muss, aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr über einen zur Sicherheit der Gäste angelegten Bremswall. Dadurch fiel den Angaben zufolge eine dahinterstehende Absperrung um und verletzte eine 59-jährige Zuschauerin leicht. Die Frau kam in ein Krankenhaus, der Traktorfahrer blieb unverletzt. Die Veranstaltung wurde während der Rettungsarbeiten am frühen Samstagnachmittag vorübergehend unterbrochen.