Ludwigslust-Parchim Unfall mit Gasofen: Betreiber in Lebensgefahr Von dpa | 13.02.2023, 10:06 Uhr

Nach einem Unfall mit einem Gasofen in Ganzlin (Ludwigslust-Parchim) ermittelt die Polizei, um die Ursache zu klären. Bei dem Vorfall am Freitagabend erlitten sechs Menschen Gasvergiftungen, die vermutlich von einem fehlerhaften Betrieb des Propangas-Ofens in dem Gartenhaus herrühren, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Vermutlich handele es sich um geruchloses, aber gefährliches Kohlenmonoxid.