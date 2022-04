Krankenhaus FOTO: Julian Stratenschulte Mecklenburgische Seenplatte Unfall mit vier Autos bei Röbel: Mehrere Menschen verletzt Von dpa | 10.04.2022, 11:41 Uhr | Update vor 9 Min.

Ein Wagen im Gegenverkehr hat bei Röbel an der Müritz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) einen Unfall mit weiteren Autos verursacht, bei dem mehrere Menschen verletzt worden sind. Der Polizei zufolge war ein 18 Jahre alter Fahrer am Samstag in einer Kurve mit seinem Auto von seiner Fahrspur abgekommen. Die Ursache dafür war zunächst unklar. Der Wagen landete im Gegenverkehr und stieß dort mit zwei entgegenkommenden Autos zusammen. Eines der Autos prallte gegen ein weiteres Fahrzeug. Zwei der Autos landeten im Straßengraben.