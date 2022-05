ARCHIV - Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt Vorpommern-Rügen Unfall mit vier Fahrzeugen: Mann schwer verletzt Von dpa | 14.05.2022, 00:09 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall in Stralsund mit vier beteiligten Fahrzeugen ist ein Mann schwer verletzt worden. Die vier Autos fuhren am Donnerstag hintereinander auf einer Landstraße, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteile. Der Fahrer des ersten Fahrzeuges wollte demnach nach links abbiegen, musste dann aber wegen des Verkehrs halten. Daraufhin bremsten auch die beiden nachfolgenden Fahrer ihre Autos ab.