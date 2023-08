Verkehr Unfall mit Wildschwein: Zwei Menschen leicht verletzt Von dpa | 13.08.2023, 09:52 Uhr Unfall Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Bei einem Unfall mit einem Wildschwein bei Sundhagen (Landkreis Vorpommern-Rügen) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Ein 36-jähriger Autofahrer befuhr am Samstagabend die B105 und fuhr auf Höhe des Abzweiges Dömitzow mit seinem Wagen gegen ein Wildschwein, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin kam der Mann von der Fahrbahn ab und fuhr in den Straßengraben. Beide Airbags wurden ausgelöst. Der Mann und seine 29-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Das Wildschwein verendete noch an der Unfallstelle. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 20.000 Euro.