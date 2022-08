ARCHIV - Ein Rettungswagen fährt über eine Autobahn. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild FOTO: Julian Stratenschulte up-down up-down Statistik Unfall nach Vorfahrtsfehler: 14 Verletzte in einer Woche Von dpa | 05.08.2022, 07:52 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern sind erneut mehrere Menschen bei einem Unfall nach einem Vorfahrtsfehler verletzt worden. Wie ein Polizeisprecher am Freitag sagte, stieß ein 32-Jähriger mit seinem Auto auf der Insel Rügen am Donnerstag beim Linksabbiegen mit einem Fahrzeug im Gegenverkehr zusammen. Die Kollision ereignete sich unweit von Trent bei Schaprode (Vorpommern-Rügen). Der Unfallverursacher und der 60-jährige Fahrer des anderen Autos sowie dessen Beifahrerin und kamen per Rettungswagen in Krankenhäuser. Der Schaden wurde mit 25.000 Euro angegeben.