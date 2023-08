Ein 72-jähriger Taxifahrer hat sich am am Donnerstag gegen 9 Uhr in Greifswald auf der Fleischmannstraße bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Der Polizei zufolge verlor der Mann vermutlich auf Grund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem parkenden Auto der Marke Mercedes Benz und einem Verkehrsschild.

Durch den Aufprall rollte der angefahrene Wagen gegen fünf abgestellte Fahrräder und Fahrradbügel. Es entstand ein Sachschaden von geschätzt 8000 Euro. Der Taxifahrer war vor Ort nicht ansprechbar und wurde reanimiert. Er kam ins Universitätsklinikum Greifswald. Sein Zustand ist kritisch.