Verkehrsunfall Unfall vor Autobahnkreuz Schwerin: Mann schwer verletzt Von dpa | 11.10.2022, 17:13 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 14 zwischen Ludwigslust und dem Kreuz Schwerin hat ein 65-jähriger Mann schwere Verletzungen davongetragen. Sein Wagen sei am Mittag aus ungeklärter Ursache von der Straße abgekommen, teilte die Polizeiinspektion in Ludwiglust am Dienstag mit. Das Auto kollidierte demnach zunächst mit der rechten Außenschutzplanke und wurde dann auf die linke Seite geschleudert.