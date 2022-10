Polizei Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Ludwigslust-Parchim Unfallflucht: Polizei fahndet nach Krankenfahrstuhlfahrer Von dpa | 12.10.2022, 08:50 Uhr

Die Polizei in Boizenburg (Ludwigslust-Parchim) ermittelt wegen Unfallflucht gegen einen Krankenfahrstuhlfahrer. Der bisher unbekannte Mann soll mit seinem E-Mobil am Montag einen Unfall mit zwei Radfahrern in der Stadt verursacht haben, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Dabei wurde eine 56-jährige Radfahrerin derart verletzt, dass sie in eine Klinik kam. Der Fahrer des roten motorisierten Rollstuhls sei danach einfach weggefahren.