Verkehr Unfallserie mit fünf Verletzten: Staus rund um Insel Usedom Von dpa | 06.06.2022, 19:24 Uhr

Mehrere Unfälle mit insgesamt fünf Verletzten haben am Pfingstmontag beim Rückreiseverkehr von der Insel Usedom zu langen Staus in Vorpommern geführt. Wie ein Polizeisprecher sagte, passierten zwei Unfälle auf der Bundesstraße 110 zwischen Anklam und der Stadt Usedom sowie eine Kollision in Zempin auf der Insel Usedom auf der B111. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 160.000 Euro geschätzt.