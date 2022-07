ARCHIV - Der Eingang zur Universitätsmedizin Rostock. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild FOTO: Bernd Wüstneck up-down up-down Infektionsschutz Uniklinik Rostock bietet Impfung gegen Affenpocken an Von dpa | 13.07.2022, 17:23 Uhr

Die Uniklinik Rostock bietet Impfungen gegen Affenpocken für Menschen mit hohem Risiko an. „Wir impfen Menschen, die dies ausdrücklich wünschen, weil sie zur Risikogruppe gehören oder Kontakt zu einem Infizierten hatten“, sagte der Leiter der Abteilung Tropenmedizin und Infektionskrankheiten, Micha Löbermann, am Mittwoch in Rostock. Das Pockenvirus zeige sich neben Grippesymptomen durch Bläschen und Krusten auf der Haut und könne auch von Tieren übertragen werden.