Ludwigslust-Parchim Unruhige Kühe lassen Viehanhänger umstürzen: Tier verendet Von dpa | 27.08.2022, 15:27 Uhr

Ein Geländewagen mit fünf Kühen im Anhänger ist am Samstag auf der Autobahn 24 nahe Suckow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) verunglückt. Die Tiere hätten sich während der Fahrt bewegt, woraufhin sich der Viehanhänger aufschaukelte und umkippte, teilte die Polizei mit. Eine Kuh sei über die Autobahn gelaufen, eine andere sei ihren schweren Verletzungen erlegen. Die A24 (Berlin-Hamburg) wurde für drei Stunden in beide Richtungen voll gesperrt. Der 47-jährige Fahrer gab an, er sei 80 km/h schnell gefahren.