Segeln vor der Küste Wassersport auf der Ostsee Von Volker Bohlmann | 22.09.2022, 13:03 Uhr

Hart am Wind auf dem Wasser in Mecklenburg-Vorpommern: Auch in der Nachsaison bleibt MV ein beliebtes Reiseziel. Dies insbesondere für Segler und Surfer an den Küstenabschnitten zwischen Wismar und dem Darß. In den Herbstwochen finden sie dort optimale Bedingungen.