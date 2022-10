Polizei Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Extremismus Unterkunft für Flüchtlinge mit Hakenkreuzen beschmiert Von dpa | 30.10.2022, 13:21 Uhr

Mutmaßlich Rechtsextremisten haben in Rostock eine Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge mit Hakenkreuzen beschmiert. Die beiden in der Nacht zu Sonntag mit Spraydosen an der Fassade aufgetragenen Hakenkreuze seien jeweils ein mal ein Meter groß gewesen, teilte die Polizei mit. Die Schmierereien seien umgehend vom Eigentümer der Einrichtung beseitig worden. Die Kriminalpolizei ermittelt den Angaben zufolge wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.