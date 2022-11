Unternehmer wenden sich auch gegen die Energiepolitik Foto: (c)Volker_Bohlmann up-down up-down Mecklenburg-Vorpommern Unternehmer bringen Aufstand erneut auf die Straße Von Frank Liebetanz | 18.11.2022, 06:25 Uhr

Die Initiative Unternehmeraufstand-MV mit Sitz in Neubrandenburg wendet sich mit Autokorsos am Donnerstag, 24. November, in fünf Bundesländern, darunter MV, erneut gegen die aktuelle Politik in Deutschland.