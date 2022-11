Markierung für eine Erdgasleitung Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Energiepreise Unternehmerverband begrüßt vorgezogene Gaspreisbremse Von dpa | 22.11.2022, 11:59 Uhr

Der Unternehmens-Dachverband VUMV unterstützt den Plan für eine Ausweitung der Gaspreisbremse durch den Bund. „Sollte der vorliegende Gesetzesentwurf so vom Bundestag beschlossen werden, wäre das ein gute Nachricht - für die Endverbraucher wie auch für die Wirtschaft. Die Politik hat in letzter Minute geliefert“, sagte VUMV-Hauptgeschäftsführer Sven Müller am Dienstag in Schwerin.