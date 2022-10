Linken-Landeschef Peter Ritter Foto: Christian Charisius up-down up-down Gaspreisbremse Linke fordert neues Landes-Hilfsprogramm – auch mit Schulden Von Uwe Reißenweber | 14.10.2022, 14:35 Uhr

Schön, dass wir mal darüber geredet haben: So hört sich das Fazit der Arbeitgeber nach dem Treffen mit der Landesregierung an. Die fordert inzwischen offen, dass die Bremse eher angezogen wird. Doch in MV ist nicht nur der Unternehmerverband unzufrieden.