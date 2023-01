Landtags-Untersuchungsausschuss zu Unikliniken Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down Landtag Mecklenburg-Vorpommern Untersuchungsausschuss zu Unikliniken plant erste Anhörungen Von dpa | 16.01.2023, 16:41 Uhr

Der Parlamentarische Untersuchungsausschuss zu den Universitätskliniken Rostock und Greifswald sieht sich durch verzögerte Aktenbereitstellung in seiner Arbeit gebremst. „Bislang ist rund ein Drittel der für den Untersuchungszeitraum relevanten Akten eingegangen“, teilte der Ausschussvorsitzende Thomas de Jesus Fernandes (AfD) nach einer Sitzung am Montag in Schwerin mit. Der Untersuchungszeitraum erstrecke sich von Oktober 1998 bis März 2022. Diese große Zeitspanne schlage sich auch in der Lieferung der angeforderten Akten nieder. Erschwerend kämen Umstrukturierungen innerhalb der Ministerien und der Universitätskliniken hinzu.