Innenminister Untypische Häufung schwerer Ecstasy-Fälle in Region Von dpa | 27.06.2023, 15:12 Uhr

Eine untypische Häufung sehr schwerer Gesundheitsstörungen nach dem Konsum der Droge Ecstasy haben die Polizei und ein Krankenhaus in den vergangenen Tagen im Großraum der Stadt Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern festgestellt. Darüber informierte Innenminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag in Schwerin. Er mahnte die Eltern insbesondere im östlichen Mecklenburg zu besonderer Achtsamkeit. Ein 13 Jahre altes Mädchen sei am Montagabend an den schweren Folgen gestorben, nachdem die Ärzte mehrere Tage um sein Leben gerungen hatten. Eine 14- und eine 15-Jährige schwebten in Lebensgefahr. „Ich bitte alle Eltern, vor allem im Großraum Neubrandenburg, ihre Kinder noch einmal sehr eindringlich vor der akuten Lebensgefahr zu warnen“, so Pegel.