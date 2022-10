Es ist ein heftiger postdramatischer Rückblick für die Heiner-Gemeinde: Der Dramatiker Heiner Müller wird in Schwerin selbst Bühnenfigur. Foto: Silke Winkler up-down up-down Uraufführung am Staatstheater Denk-mal für Heiner Müller in Schwerin Von Manfred Zelt | 01.10.2022, 13:24 Uhr

In der DDR sorgte er für Aufbruchstimmung, in der Uraufführung von „Müller : Eine Chronik in sechs Jahrzehnten“ im Mecklenburgischen Staatstheater kehrt der verstorbene Dramatiker Heiner Müller nach Schwerin zurück. Warum das Stück eine Herausforderung für die Zuschauer ist.