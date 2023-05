Foto: Silke Winkler „MAUSER Triptychon“ in M*Halle Spiel mir das Lied vom Tod – in Schwerin wird das Publikum Teil der Inszenierung Von Holger Kankel | 24.05.2023, 12:16 Uhr

Avantgarde trifft auf J. S. Bach und wandelt mit Publikum durch frühere SVZ-Druckerei: in nur vier Aufführungen zu erleben in historischen Räumen und in jeweils zwei Gruppen. Mitmachen ausdrücklich erwünscht!