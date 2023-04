Kino Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Festspiele Uraufführung von „Schlamassel“ eröffnet 32. Filmkunstfest MV Von dpa | 13.04.2023, 14:47 Uhr

Mit der Uraufführung des neuen Films von Regisseurin Sylke Enders („Kroko“, „Geliebtes Kind“) wird das 32. Filmkunstfest Mecklenburg-Vorpommern am 2. Mai in Schwerin eröffnet. „Schlamassel“ erzählt eine vielschichtige Familiengeschichte in den 1990er Jahren und wurde zum Teil in und um Pasewalk (Landkreis Vorpommern-Greifswald) gedreht, wie Festivalleiter Volker Kufahl am Donnerstag bekanntgab.