Fahrradfahrer Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down Buntes Urlauber aus Paderborn verlieren unbemerkt Räder auf Rügen Von dpa | 12.06.2023, 13:50 Uhr

Ein Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen hat auf der Insel Rügen kurz vorm Ziel Fahrräder samt Transporteinrichtung von der Hängerkupplung verloren - zum Glück ohne Schaden anzurichten. Die zwei Räder samt Radträger standen am Sonntag in Samtens (Vorpommern-Rügen) unversehrt neben dem Bahnübergang, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Montag in Stralsund sagte. Ermittlungen ergaben, dass die Urlauber aus dem rund 700 Kilometer entfernten Paderborn in Nordrhein-Westfalen auf die Ostsee-Insel gekommen waren.