Urlauber fallen auf Hausboot-Betrüger herein: Prozessbeginn Von dpa | 09.06.2022, 04:34 Uhr

Am Landgericht Neubrandenburg in Mecklenburg-Vorpommern beginnt am Donnerstag (10.00 Uhr) der Prozess gegen einen mutmaßlichen Hausboot-Betrüger. Dem 43-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen wird gewerbsmäßiger Betrug in mehr als 140 Fällen vorgeworfen. Er soll zusammen mit einem Komplizen Fake-Internetseiten betrieben haben, auf denen Urlaubern Hausboote und Ferienwohnungen angeboten wurden. Betrogene Interessenten bezahlten bis zu 600 Euro Anzahlung, fanden aber bei der Anreise weder ein Hausboot noch einen Ansprechpartner oder die Ferienwohnung vor - oder sie reisten gar nicht erst an.