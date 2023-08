Diebstahl Urlauber mieten Hausboot: Diebe stehlen Wohnmobil am Hafen Von dpa | 17.08.2023, 16:22 Uhr Stellplatz für Wohnmobile Foto: Florian Schuh/dpa-tmn/Symbolbild up-down up-down

Böse Überraschung für eine Urlauberfamilie aus Sachsen: Sie hatte ihr Wohnmobil an der Mecklenburgischen Seenplatte für ein paar Tage gegen eine Hausfloß getauscht - und ist in der Zeit bestohlen worden. Dem Besitzer des Bootsverleihs in Neustrelitz sei am Donnerstagfrüh aufgefallen, dass das Wohnmobil nicht mehr auf dem Parkplatz des Hafens steht, wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag sagte.