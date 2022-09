Krankenwagen Foto: Boris Roessler/dpa/Symbolbild up-down up-down Freizeit Urlauber will Ertrinkenden retten und gerät selbst in Not Von dpa | 06.09.2022, 22:56 Uhr

Ein 60 Jahre alter Urlauber aus Baden-Württemberg wäre beinahe an der Seebrücke Koserow auf Usedom ertrunken, als er einem anderen Urlauber in der Ostsee zu Hilfe eilen wollte. Wie die Polizei am Dienstagabend mitteilte, ist ein 75-jähriger Urlauber aus Niedersachsen am Nachmittag zum Schwimmen ins Meer gegangen. Jedoch habe er den starken Wellengang und die Strömung unterschätzt - er schaffte es nicht mehr alleine zum Strand zurückzuschwimmen und klammerte sich an den Buhnen fest.