Knapp fünf Monate nach der schweren Gasexplosion in Putgarten auf der Insel Rügen ist die Ursache geklärt. Ein Arbeiter habe bei der Montage des Gaszählers in dem explodierten Ferienhaus einen Fehler gemacht, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Stralsund, Martin Cloppenburg, am Donnerstag. Das habe das technische Gutachten ergeben.

Es bestehe der Verdacht der Herbeiführung einer Sprengstoffexplosion. Mit einer Anklage rechnet Cloppenburg bis Anfang 2024. Zuvor hatte der Rundfunksender Ostseewelle MV berichtet.

Trümmerteile flogen mehrere Hundert Meter weit

Am 26. Mai war ein Ferienhaus eines Mannes aus Leipzig in der Feriensiedlung in Putgarten kurz vor dem Kap Arkona explodiert. Trümmerteile flogen mehrere Hundert Meter weit und beschädigten mindestens 13 Nachbarhäuser und mehrere Autos. Danach brach ein Feuer aus, das auch ein mit Schilf gedecktes Nachbarhaus erfasste. Verletzt wurde niemand. Die Polizei schätzte den Gesamtschaden auf mehr als eine Million Euro.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden.

„Wenn man mit Gas arbeitet, können kleine Fehler sehr große Auswirkungen haben“, sagte Cloppenburg. Der Tatverdächtige soll den Zähler ein paar Tage vorher eingebaut haben. Er müsse noch dazu Stellung nehmen und sei bisher zu dem Vorwurf noch nicht angehört worden. Der Mann aus Leipzig, dem das explodierte Ferienhaus gehörte, wollte der Polizei zufolge kurz nach dem Vorfall gerade nach Putgarten kommen.

Einbaufehler als Ursache ausgemacht

Wegen des Einbaufehlers sei wohl Gas ausgeströmt und als sich die Heizung vor der Ankunft von Gästen automatisch eingeschaltet habe, sei es zur Explosion gekommen. „Was für ein Glück, dass da noch niemand in den Häusern war“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Ein zerstörte Badewanne liegt vor dem Ferienhaus. Foto: Stefan Sauer/dpa Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Auf den Tatvorwurf stehen Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren. Für die zivilrechtliche Klärung des Schadensersatzes sei in der Regel die Firma des Monteurs zuständig.