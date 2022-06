FOTO: Nicolas Armer up-down up-down ARCHIV - Eine Strafgesetzbuch liegt in einem Sitzungssaal. Foto: Nicolas Armer/dpa/Symbolbild Berufungsprozess Urteil gegen Ex-Pflegeheimbetreiberin erwartet Von dpa | 24.06.2022, 03:04 Uhr

Am Landgericht Rostock wird heute das Urteil gegen eine frühere Pflegeheimbetreiberin erwartet, der Freiheitsberaubung, Misshandlung Schutzbefohlener und Betrug zur Last gelegt werden. In erster Instanz war die heute 36-Jährige, die bis zur behördlichen Schließung im Jahr 2016 in Krakow am See (Landkreis Rostock) zwei Pflegeeinrichtungen betrieb, im August 2019 vom Amtsgericht Güstrow zu knapp zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Zusätzlich wurde die Frau mit einem fünfjährigen Berufsverbot für den Pflegebereich belegt.