Für die Richter in Schwerin taten sich angesichts der Taten und des Verhaltens der Angeklagten Abgründe auf. Foto: Jens Büttner/dpa up-down up-down Urteil Landgericht Schwerin Mutter missbraucht eigene Tochter – und zeigt keine Reue Von Andreas Frost | 22.11.2022, 18:21 Uhr

Für die fassungslosen Richter war es „Verrat an der eigenen Tochter“: Eine 31-Jährige führte ihre erst zehnjährige Tochter ihrem Freund wiederholt zum Sex zu und verging sich auch zu zweit an ihr. Die unfassbaren Taten und das Urteil am Schweriner Landgericht.