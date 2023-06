Air Defender 2023 Foto: Philipp Hiemer/Bundeswehr/dpa up-down up-down Luftwaffe US-Botschafterin sieht Manöver als Signal an Putin Von dpa | 07.06.2023, 11:51 Uhr

US-Botschafterin Amy Gutmann sieht in dem bevorstehenden Luftwaffen-Manöver „Air Defender 23“ ein Signal der Stärke der Nato auch an den russischen Präsidenten Wladimir Putin. „Es würde mich sehr wundern, wenn irgendein Staatsoberhaupt der Welt nicht zur Kenntnis nehmen würde, was dies (das Manöver) in Bezug auf den Geist dieses Bündnisses, das heißt die Stärke dieses Bündnisses, zeigt. Und das schließt Herrn Putin ein“, sagte Gutmann am Mittwoch bei einer Pressekonferenz mit Vertretern der deutschen und der US-Luftwaffe in Berlin.