Rapper Marteria Foto: Bernd Wüstneck/dpa/Archivbild North Carolina US-Staatsanwaltschaft lässt Anklage gegen Rapper Marteria fallen Von dpa | 18.04.2023, 21:36 Uhr

Eine Anklage wegen Körperverletzung gegen den deutschen Rapper Marteria in den USA ist fallen gelassen worden. Das bestätigten am Dienstag Staatsanwaltschaft und Marterias Anwalt in der Stadt Charlotte (Bundesstaat North Carolina) der Deutschen Presse-Agentur.