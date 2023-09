Vor einem Luxushotel auf Usedom ist in der Nacht zum Samstag ein Auto in Brand gesetzt worden. Der Schaden an dem Wagen wurde auf etwa 20.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Verletzte gab es nicht.

Bevor das vor dem Hotel in Korswandt im Landkreis Vorpommern-Greifswald geparkte Auto in Brand gesetzt wurde, war ein Fenster eingeschlagen worden. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung.