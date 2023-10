Laut Schwesig Usedomer Musikfestival stärkt das Band im Ostseeraum Von dpa | 07.10.2023, 20:25 Uhr | Update vor 47 Min. Manuela Schwesig Foto: Bernd Wüstneck/dpa up-down up-down

Zum Abschluss des Usedomer Musikfestivals hat Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Bedeutung der Konzertreihe für die Zusammenarbeit im Ostseeraum betont. „Das Usedomer Musikfestival hat sich in den vergangenen Jahrzehnten zu einem Kulturportal des Ostseeraums entwickelt. Es bringt Menschen aus verschiedenen Ländern zusammen und stärkt somit das Band in der Ostsee“, teilte Schwesig am Samstag mit. Das sei eine beachtliche Leistung, auf die Usedom stolz sein könne.