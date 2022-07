ARCHIV - Der Schatten eines Redners, aufgenommen vor dem Logo der FDP. Foto: Nicolas Armer/dpa/Archivbild FOTO: Nicolas Armer up-down up-down Schweriner Landtag Van Baal gegen EU-Pläne zur Begrenzung von Pestizideinsatz Von dpa | 16.07.2022, 11:54 Uhr

Die FDP im Schweriner Landtag unterstützt den Widerstand der Bauern gegen EU-Bestrebungen, die Regeln für die Landwirtschaft weiter zu verschärfen. Auf Kritik stoßen dabei neben den Vorgaben für den Düngemitteleinsatz vor allem auch Pläne für die Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln. „Die Bemühungen für einen verträglicheren Natur- und Umweltschutz sind grundsätzlich begrüßenswert, aber der Vorschlag der EU-Kommission ist zu radikal. Sollten die Pläne so wie vorgeschlagen umgesetzt werden, insbesondere ein komplettes Verbot von Pflanzenschutzmitteln in empfindlichen Gebieten beziehungsweise Schutzgebieten, wäre Landwirtschaft in diesen Gebieten nur noch schwerlich möglich“, warnte die FDP-Abgeordnete Sandy van Baal am Samstag in einer Mitteilung.