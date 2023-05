Gerichtsmikrofon Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Justiz Vater soll Sohn getötet haben: Prozess beginnt Mitte Mai Von dpa | 05.05.2023, 15:34 Uhr

Wegen des Todes seines damals zweijährigen Sohns steht ein Mann ab Mitte Mai in Schwerin vor Gericht. Weil das Kleinkind dem Plan der Familie nach Spanien auszuwandern im Weg gestanden haben soll, soll der Mann seinen Sohn Ende Januar 2013 erstickt und in einem Wald nahe der Bundesstraße nach Ludwigslust abgelegt haben, wie das Landgericht Schwerin am Freitag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten Mord vor.