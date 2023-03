Landtag Mecklenburg-Vorpommern Foto: Frank Hormann/dpa/Archivbild up-down up-down Klimastiftung Verantwortliche sehen keinen politischen Einfluss Von dpa | 03.03.2023, 12:24 Uhr

Weder das Finanz- noch das Justizministerium von Mecklenburg-Vorpommern sehen einen politischen Einfluss auf das Steuerverfahren der umstrittenen Klimaschutzstiftung. Es habe zu keinem Zeitpunkt eine politische Einflussnahme gegeben, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Finanzminister Heiko Geue (SPD) in einer Stellungnahme während einer gemeinsamen Sitzung des Rechts- und Finanzausschusses des Landtags in Schwerin am Freitag.