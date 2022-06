Zahlreiche Spargelstangen liegen an einem Stand zum Verkauf bereit. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Frank Rumpenhorst/dpa FOTO: Frank Rumpenhorst Saison Verband: Spargelverkauf im Einzelhandel „eingebrochen“ Von dpa | 06.06.2022, 16:05 Uhr

Die ostdeutschen Spargelbauern beklagen die schlechten Verkaufsergebnisse im Lebensmitteleinzelhandel. Der Absatz im Einzelhandel sei mehr oder weniger eingebrochen, sagte Frank Saalfeld, Geschäftsführer des Verbandes der Ostdeutschen Spargel- und Beerenobstanbauer (Vosba). In der Direktvermarktung, also in den Hofläden und den Verkaufsständen, laufe der Verkauf „eher gut“. Der Absatz liege in der Summe deutlich hinter dem vergangener Jahre.