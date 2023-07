Landtag Mecklenburg-Vorpommern Foto: Jens Büttner/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag Verbilligtes Senioren-Ticket: Bessere Angebote gefordert Von dpa | 12.07.2023, 12:33 Uhr

Die Opposition im Schweriner Landtag fordert von der Landesregierung einen raschen Ausbau des Angebots im öffentlichen Nahverkehr, damit das ab August gültige Seniorenticket für 29 Euro auch für Bewohner im ländlichen Raum gut nutzbar wird. „Wir wollen, dass mehr Tempo in die Sache kommt“, sagte der CDU-Abgeordnete Daniel Peters am Mittwoch im Landtag in Schwerin. In der Realität sei der Schülerbus vielerorts das einzige Nahverkehrsmittel, Zugverbindungen seien eingestellt worden.