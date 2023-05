Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Ermittlungen Verdacht der Brandstiftung nach zwei Müllcontainer-Bränden Von dpa | 09.05.2023, 06:53 Uhr

Nach zwei Müllcontainer-Bränden in Wismar in der Nacht zu Dienstag ermittelt die Polizei wegen des Verdachts der Brandstiftung. Durch die Brände ist ein Sachschaden von geschätzten 40.000 Euro entstanden, wie ein Sprecher der Polizei Rostock am Dienstagmorgen sagte. Die Polizei sei nun auf der Suche nach den Tätern und Hinweisen zu den Vorfällen.