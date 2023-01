Alkoholisierter Autofahrer wollte angeblichen Wildschweinunfall melden. Foto: dpa up-down up-down War es Fahrerflucht? Grimmener wollte angeblichen Wildschweinunfall anzeigen Von dpa | 02.01.2023, 13:48 Uhr

Polizei und Staatsanwaltschaft in Vorpommern ermitteln gegen einen Autofahrer, der in der Silvesternacht einen Mann in Grimmen angefahren haben und dann geflüchtet sein soll.