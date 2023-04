Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Rostock Verdächtiger nach Hammer-Angriff in Taxi gefasst Von dpa | 19.04.2023, 11:34 Uhr

Drei Tage nach einem Angriff mit einem Hammer auf einen Taxifahrer im Rostocker Ortsteil Warnemünde hat die Polizei einen Verdächtigen gefasst. Der 38-Jährige wurde am Mittwoch in Rostock festgenommen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Hinweise aus der Bevölkerung hätten die Ermittler auf die Spur des Mannes gebracht, der wohnungslos sein soll. Ob er in Haft genommen wird, müsse die Staatsanwaltschaft entscheiden.