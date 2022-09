Polizei Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Verdächtiger räumt Gullydeckel-Diebstähle ein Von dpa | 19.09.2022, 14:19 Uhr

Nach einer Serie von Gullydeckel-Diebstählen im Südosten Mecklenburgs und in Vorpommern hat der Verdächtige die Taten eingeräumt - und ist wieder auf freiem Fuß. Wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte, handelt es sich um den 34-Jährigen, der am Freitag bei Neubrandenburg gefasst worden war. In seinem Transporter waren zehn kurz zuvor aus Straßen ausgebaute gusseiserne und schwere Regenwassereinläufe entdeckt worden. Gegen den Mann wird wegen Diebstahls und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt.