Verdi Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild Gewerkschaft Verdi ruft zu Warnstreik am Helios-Klinikum in Schwerin auf Von dpa | 31.03.2023, 03:32 Uhr

Im Tarifstreit mit dem Helios-Konzern hat die Gewerkschaft Verdi für Freitag zum Warnstreik am Standort Schwerin aufgerufen. Der Aufruf richtet sich an 3000 Beschäftigte in den Gesundheitsberufen. Die Beschäftigten an anderen Standorten im Land nehmen Gewerkschaftsangaben nach nicht teil. „Die Krankenhausbeschäftigten halten die Gesundheitsversorgung unter widrigsten Bedingungen am Laufen. Ihr unermüdlicher Einsatz muss honoriert werden - auch finanziell“, erklärte Verdi-Gewerkschaftssekretär Daniel Taprogge.