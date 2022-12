Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess Verfahren wegen Hehlerei gegen Geldauflage eingestellt Von dpa | 22.12.2022, 14:51 Uhr

Das Verfahren gegen zwei Männer, die sich vor Gericht wegen des Vorwurfs der gewerbsmäßigen Hehlerei verantworten sollten, ist vom Landgericht Schwerin eingestellt worden. Die 52 beziehungsweise 33 Jahre alten Angeklagten müssen Geldauflagen in Höhe von 2500 und 1250 Euro an die Staatskasse leisten, wie ein Sprecher des Gerichts am Donnerstag mitteilte.