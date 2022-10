Polizei Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Nordwestmecklenburg Verfassungsfeindliche Graffiti auf Vereinsgebäude Von dpa | 16.10.2022, 22:02 Uhr

Unbekannte haben ein Vereinsgebäude in Gadebusch (Landkreis Nordwestmecklenburg) mit rechtsextremen Graffiti bedeckt. Auf die Fassade des Gebäudes von Kultur und Toleranz e.V. war zuvor ein Gemälde anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Vereins gemalt worden, wie die Polizei am Sonntagabend mitteilte. Dieses wurde von den Tätern großflächig beschmiert, unter anderem mit „SS“ und „88“ sowie Aussprüchen gegen den Verein. „88“ steht in der rechtsextremen Szene für den verbotenen Hitlergruß, der zweimal mit dem achten Buchstaben des Alphabets beginnt.