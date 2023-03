Krankenwagen Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Rettungseinsatz Verkehrsunfall bei Neuenkirchen: 20-Jähriger schwer verletzt Von dpa | 26.03.2023, 11:15 Uhr

Ein Autofahrer ist zwischen Spantekow und Neuenkirchen (Landkreis Vorpommern-Greifswald) schwer verletzt worden, nachdem er mit seinem Wagen gegen einen Baum gefahren war. Laut Polizeiangaben kam der 20-Jährige am Sonntagmorgen aus zunächst unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen den Baum. Rettungskräfte mussten den 20-Jährigen aus seinem Auto bergen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann anschließend in ein Krankenhaus. Es entstand ein Schaden von circa 10.000 Euro. Die Unfallstelle auf der K 58 war für etwa 90 Minuten vollständig gesperrt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.