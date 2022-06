ARCHIV - Ein Krankenwagen fährt mit Blaulicht auf einer Straße. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt Vorpommern-Rügen Verkehrsunfall: Fahrradfahrer erleidet Schädelverletzungen Von dpa | 15.06.2022, 07:37 Uhr

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto in Sassnitz auf Rügen schwer verletzt worden. Eine 60-Jährige wollte mit ihrem Auto rechts abbiegen und übersah dabei nach Angaben der Polizei vom Dienstagabend den 34-jährigen Radfahrer. Dieser sei entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Gehweg gefahren. Der 34-Jährige erlitt bei dem Unfall am Dienstagnachmittag schwere Verletzungen am Schädel und musste in ein Krankenhaus gebracht werden.