Tempolimit Verkehrswacht: Tempo 130 auf Autobahnen, 80 auf Landstraßen Von dpa | 24.06.2023, 12:01 Uhr

Die Deutsche Verkehrswacht hat sich für ein Tempolimit von 130 Stundenkilometern auf Autobahnen und eine Regelgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern auf Landstraßen ausgesprochen. Entsprechende Beschlüsse fassten die rund 200 Teilnehmer der Jahreshauptversammlung der Verkehrswacht (DVW) am Samstag in Rostock-Warnemünde. In einem weiteren Beschluss fordern sie zudem den Gesetzgeber auf, Kommunen die Möglichkeit zu geben, Tempo 30 vor Ort selbstständig und bedarfsgerecht auszuweisen.