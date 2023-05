Krankenwagen Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Mecklenburgische Seenplatte Verletzte bei Motorradunfällen Von dpa | 18.05.2023, 17:20 Uhr

Alkohol ist nach Angaben der Polizei beim Motorradunfall eines 82-Jährigen in Nossendorf bei Demmin (Mecklenburgische Seenplatte) mit im Spiel gewesen. Der Mann habe am Donnerstagvormittag am Donnerstagvormittag mit seiner Maschine nach links abbiegen wollen, sei dabei aber nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und in den Straßengraben gerutscht. Der 82-Jährige sei mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus Demmin gebracht worden, wo ein Blutprobe genommen wurde - ein Atemalkoholtest am Unfallort hatte 0,52 Promille ergeben, wie die Polizei mitteilte. Gegen den Mann sei ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, sein Führerschein wurde beschlagnahmt.